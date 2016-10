National Geographic 13:05 bis 14:00 Dokumentation Die fliegenden Helden des 2. Weltkriegs Luftkampf um Malta CDN 2012 2016-10-22 06:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Der kanadische Jagdflieger George Beurling hat mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten als Kampfpilot während des Zweiten Weltkrieges zum Schutz der strategisch wichtigen Mittelmeerinsel Malta beigetragen. Sein hervorragendes Sehvermögen, seine Beweglichkeit in der Luft, seine beispiellose Treffsicherheit und seine Bereitschaft, wenn nötig auch mal die Regeln zu missachten, machten ihn zu einem der ganz großen Flieger des Zweiten Weltkrieges. In nachgestellten Szenen und mit den Schilderungen von ehemaligen Kameraden zeichnet der Film ein detailreiches Bild von Georges Beurling, Kanadas größtem Flughelden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: War Heroes of the Skies