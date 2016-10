National Geographic 04:10 bis 05:50 Dokumentation Grabräubern auf der Spur GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Amenemhet III. lebte und herrschte um das Jahr 1700 vor Christus in Ägypten. Im Jahr 1888 öffnete der englische Altertumsforscher William Matthew Flinders Petrie das Grab des Pharaohs, doch er musste feststellen, dass er keineswegs der erste war, der die Grabkammer öffnete: Grabräuber hatten alles mitgenommen, was sie tragen konnten. 2010 begleitete "Grabräubern auf der Spur" ein Team von Kriminologen und Forensikern, die den Diebstahl mit modernsten Methoden untersuchen. Die Experten begeben sich direkt an den Tatort und ermitteln ernsthaft in alle möglichen Richtungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Egyptian Job