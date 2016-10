National Geographic 03:25 bis 04:10 Dokumentation Drogen im Visier Drogen in der Vorstadt USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Staten Island hat ein massives Drogenproblem: Der New Yorker Stadtteil ist zwar dreimal größer als Manhattan, mit 500.000 Einwohnern aber wesentlich dünner besiedelt. Alle fünf Tage stirbt hier jemand an einer Überdosis. Insbesondere der Konsum von Heroin hat in Staten Island in den letzten Jahren stark zugenommen, was nicht zuletzt am günstigen Marktpreis liegen dürfte. Die New Yorker Polizei versucht mit allen Mitteln, das Drogenproblem in den Griff zu bekommen - doch sie hat mächtige Gegner? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 393 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 198 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 123 Min. The Unborn

Horrorfilm

ZDF 02:25 bis 03:45

Seit 68 Min.