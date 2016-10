Disney Cinemagic 05:05 bis 06:35 Komödie Minutemen - Schüler auf Zeitreise USA 2008 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Virgil ist ein Außenseiter an der High School. Um endlich durch etwas Tolles an Beliebtheit zu gewinnen, bastelt er mit einem Freund eine Zeitmaschine. Mit Ihr kann man einige Tage in der Zeit vor- und zurückreisen. Die Beiden nutzen diese Möglichkeit, um kleine Fehler ihrerseits auszubügeln doch schon bald wird aus dem kleinen Spaß ein Riesenabenteuer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Dolley (Virgil Fox) Luke Benward (Charlie Tuttle) Nicholas Braun (Zeke Thompson) Chelsea Staub (Stephanie Jameson) Steven R. McQueen (Derek Beaugard) Kara Crane (Jeanette Pachelewski) Dexter Darden (Chester) Originaltitel: Minutemen Regie: Lev L. Spiro Drehbuch: David Diamond, David Weissman Kamera: Bruce Douglas Johnson Musik: Nathan Wang Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 292 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 52 Min.