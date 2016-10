Disney Cinemagic 21:30 bis 23:00 Liebesfilm Jeden Tag aufs Neue USA 2013 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gus leidet unter dem Verlust seines Kurzzeitgedächtnisses, sodass er sich nie erinnern kann, was am Tag zuvor passiert ist. Als er sich in die charmante Molly verliebt, wird das natürlich zu einem Problem, denn wie soll er dauerhafte Gefühle entwickeln, wenn er sich schon am nächsten Tag nicht mehr an die attraktive Frau erinnern kann? So entwickelt sich die Beziehung der beiden zu einem romantischen Testfall mit ungewissem Ausgang, bei dem beide für das gemeinsame Glück kämpfen müssen. Gus (Zachary Levi) leidet unter dem Verlust seines Kurzzeitgedächtnisses, sodass er sich am nächsten Tag kaum erinnern kann, was am Tag zuvor passiert ist. Als er sich in die charmante Molly (Alexis Bledel) verliebt, wird das zu einem Problem. Denn wie soll er dauerhafte Gefühle entwickeln, wenn er sich schon am nächsten Tag kaum mehr an die attraktive Frau erinnern kann? So entwickelt sich die Beziehung der beiden zu einem romantischen Testfall mit ungewissem Ausgang, bei dem beide für das gemeinsame Glück kämpfen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexis Bledel (Molly) Zachary Levi (Gus) Merritt Wever (Lucy) Barry Shabaka Henley (Baptiste) Valerie Azlynn (Jolene) David Hoffman (Jerry) Jerry Adler (Sam) Originaltitel: Remember Sunday Regie: Jeff Bleckner Drehbuch: Barry Morrow, Michael Kase Kamera: Michael Lohmann Musik: Christopher Lennertz