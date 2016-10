Disney Cinemagic 23:15 bis 23:40 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Folge: 3 Stormy, das wilde Seepferdchen USA 1992 Stereo 16:9 HDTV Merken Arielle liebt Seepferde und möchte Stormy, das wildeste Seepferd, reiten. König Triton kennt die Gefahr und verbietet es. Arielle stiehlt sich heimlich mit Stormy davon. Das ungebändigte Seepferd und Arielle geraten in einen heftigen Kampf mit Seepferddieben, in dem Arielle verletzt wird. König Triton rettet seine Tochter und sie versteht zum ersten Mal, daß ihr Vater aus Liebe zu ihr zu Recht so streng ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Mircea Mantta, Jamie Mitchell Drehbuch: Tedd Anasti, Patsy Cameron, Peter Beagle Musik: Dan Foliart