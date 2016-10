Disney Cinemagic 21:50 bis 23:15 Actionfilm Halfpipe Feeling USA 2014 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kayla Morgan ist eine ambitionierte Snowboarderin, die zusammen mit ihrem Freund Nick Swift für den Wettkampf Fire and Ice trainiert. Kurz zuvor erkennt Nicks Vater, der Kyla hasst und zudem der Trainer des Swift-Teams ist, dass Kayla das Team nicht zum Erfolg führen kann. Darum will er sie kurzerhand loshaben. Dazu ist Nicks Vater jedes Mittel recht: Letztlich wird Kayla beschuldigt, eine Will-Cloud's-Werbetafel zerstört zu haben. Will Cloud war ein berühmter Snowboarder, bis er sich vor ein em Jahr bei dem Wettkampf schwer verletzte. Das ruinierte seine Snowboard-Karriere. Nun muss Will im Hundesalon seiner Mutter Andrea arbeiten. Zwar bezahlt Kaylas Vater die kaputten Werbetafeln, aber Kayla muss zur Wiedergutmachung im Hundesalon aushelfen. Zuerst verstehen sich Kayla und Will überhaupt nicht, doch dann beginnt eine Lovestory. Und Kayla startet bei Fire and Ice - gewinnt sie etwa gar mit Wills Hilfe? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luke Benward (Will) Dove Cameron (Kayla) Kiersey Clemons (Skye Sailor) Mike C. Manning (Nick Swift) Dillon Lane (Burke) Carlon Jeffery (Dink) Andrew Caldwell (Sam) Originaltitel: Cloud 9 Regie: Paul Hoen Drehbuch: Don D. Scott, Justin Ware, Katie Wech Kamera: Suki Medencevic Musik: Alex Wurman