Disney Cinemagic 15:50 bis 17:05 Trickfilm TinkerBell und die Legende vom Nimmerbiest USA 2014 Nach einer Vorlage von Steve Loter, Tom Rogers Dolby 16:9 HDTV Mit ihrem großen Herz für Tiere hat Tinkerbells beste Freundin Emily das Feenland leider schon häufiger in Gefahr gebracht. Nach einem Zwischenfall mit einem jungen Habicht gelobt sie nun, besser aufzupassen und Verantwortung zu übernehmen. Aber als sie eines Tages in der Ferne ein markerschütterndes Jammern hört, muss Emily der Sache auf den Grund gehen. Kurz darauf findet sie ein monströses Geschöpf, das sie Grummel tauft. Sie ahnt nicht, dass sich hinter dem Wesen das Nimmerbiest verbirgt, das der Legende nach das Feenland zerstören wird! Mit dem berührenden Abenteuer TINKERBELL UND DIE LEGENDE VOM NIMMERBIEST kehren die Disneytoon Studios endlich ins Tal der Feen zurück. Im sechsten Film der erfolgreichen TinkerBell-Reihe treffen die Feen auf ein mystisches Fabelwesen, um das sich allerlei Legenden ranken. Die furchtlose Tierfee Emily setzt alles daran, damit das gesamte Tal der Feen erkennt, dass hinter der harten Schale des Nimmerbiestes ein weicher Kern steckt. Oder irrt sie sich damit vielleicht? Originaltitel: Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast Regie: Steve Loter Drehbuch: Tom Rogers, Robert Schooley, Mark McCorkle, Kate Kondell Musik: Joel McNeely