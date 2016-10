Disney Cinemagic 09:35 bis 10:00 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Urlaub in der Urzeit USA 1992 Stereo 16:9 HDTV Merken Arielle findet eine Karte der verlorenen Insel von Prehistoria. Ihr Vater braucht Krabben-Urlaub - doch Sebastian folgt ihm hartnäckig. Währenddessen finden Arielle und Fabius die Insel und entdecken eingefrorene Dinosaurier, die sie aus dem ewigen Eis retten. König Triton und Arielle entdecken eine Gemeinsamkeit: sie glauben an das Gute in allen Kreaturen - egal ob Dinosaurier oder Krabben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Patsy Cameron Musik: Dan Foliart

