Disney Cinemagic 01:35 bis 02:55 Komödie Cheetah Girls - One World USA 2008 Nach einer Vorlage von Dan Berendsen, Deborah Gregory Dolby 16:9 HDTV Nach dem Abschluss der Highschool zieht es die Cheetah Girls in ganz verschiedene Richtungen. Ein letztes gemeinsames Abenteuer kommt da wie gerufen. Sie erhalten die Möglichkeit, Filmstars zu werden! Statt, wie gehofft, nach Hollywood, verschlägt es die Mädchen allerdings nach Bollywood, also Indien. Neben vielen neuen Bekanntschaften und Romanzen erwartet sie auch eine harte Prüfung ihrer Freundschaft, als sie nämlich gegeinander um die Hauptrolle kämpfen müssen. Schauspieler: Adrienne Bailon (Chanel Simmons) Sabrina Bryan (Dorinda Thomas) Kiely Williams (Aqua Walker) Roshan Seth (Onkel Kamal) Michael Steger (Vikram) Kunal Sharma (Amar) Deepti Daryanani (Gita) Originaltitel: The Cheetah Girls: One World Regie: Paul Hoen Drehbuch: Dan Berendsen, Nisha Ganatra, Jen Small Kamera: Donald Duncan Musik: David Lawrence