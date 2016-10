Disney Cinemagic 21:35 bis 21:50 Magazin Making Of... Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Alice Kingsleigh hat die letzten Jahre damit zugebracht, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten und über die sieben Weltmeere zu segeln. Wieder zurück in London findet sie einen magischen Spiegel und kehrt in die fantastische Welt von Unterland zurück. Dort trifft sie auf alte Bekannte: das Weiße Kaninchen, Absolem, die Grinsekatze und natürlich den Verrückten Hutmacher, der aber nicht mehr er selbst ist - er hat sein Mehrsein verloren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Making of Regie: James Robin Drehbuch: Linda Woolverton