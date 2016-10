Disney Cinemagic 20:15 bis 21:35 Trickfilm Das magische Haus B, GB, F 2013 Nach einer Vorlage von Ben Stassen Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als der kleine, freche und freundliche Kater Thunder von seinen Besitzern ausgesetzt wird, ist er plötzlich ganz auf sich allein gestellt. Voller Angst vor der großen, weiten Welt, sucht er Unterschlupf in einem schrulligen, alten Haus. Doch dieses hat es in sich, denn dort lebt der Zauberer Lawrence gemeinsam mit seinen Tieren und verzauberten Gegenständen. Er nimmt Thunder auf und möchte ihn zur neuen Hauptattraktion seiner Zaubershow machen. Das gefällt Hase Jack gar nicht. Angetrieben von der Furcht, dass der neue Kater Thunder ihm seinen Platz streitig machen könnte, will er diesen unbedingt loswerden. Doch als Lawrence plötzlich ins Krankenhaus muss und sein zwielichtiger Neffe die Chance sieht, das Haus zu verkaufen, müssen sich Jack und Thunder zusammenraufen und gemeinsam einen Plan schmieden, um das drohende Unheil abzuwenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The House of Magic Regie: Ben Stassen, Jeremy Degruson Drehbuch: Ben Stassen, Dominic Paris, James Flynn Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 6