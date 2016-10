Disney Cinemagic 20:15 bis 22:55 Abenteuerfilm Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt USA 2007 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die West India Trading Company ist im Besitz des Herzens von Davy Jones und hat damit Macht über den untoten Kapitän der "Flying Dutchman". Sie setzt das gefürchtete Schiff der zu Meeresgetier mutierenden Kämpfer gegen alle Piraten der Welt ein - nur der Piratenrat kann das stoppen! Dafür muss Barbarossa seinen alten Kontrahenten um die Black Pearl, Captain Jack Sparrow, aus Davy Jones' Reich jenseits des Abgrundes am Rande der Welt retten. So begibt er sich in die Höllenwelt von Jones. Eine Reise in die Abgründe der Meere und der Seelen der einzelnen Charaktere beginnt... Bereit für spektakuläre Stunts, atemberaubende Spezialeffekte, eine durch und durch fesselnde Story sowie die alles entscheidende Schlacht am Ende der Welt? Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer und Regie-Ass Gore Verbinski führen die erfolgreichste Piratensaga aller Zeiten zu einem neuen, phänomenalen Höhepunkt! Wieder einmal stechen Elizabeth Swann (KEIRA KNIGHTLEY) und Will Turner (ORLANDO BLOOM) in See, um in einem verzweifelten Versuch Captain Jacks (JOHNNY DEPP) Seele zu retten. Diesmal müssen sie dafür jedoch ein Bündnis mit ihrem einstigen Widersacher, dem verschlagenen Barbossa (GEOFFREY RUSH), eingehen. Währenddessen treibt Davy Jones (Bill Nighy) mit seinem Geisterschiff "Flying Dutchman" sein Unwesen auf den Weltmeeren. Immer mit der Gefahr des Verrats konfrontiert schlagen sich Will und Elizabeth durch wilde Gewässer bis ins exotische Singapur, wo sich am Ende jeder für eine Seite entscheiden muss. Denn in der letzten gewaltigen Schlacht steht nicht nur das eigene Schicksal auf dem Spiel, sondern die Zukunft aller Piraten ... Brillante Actionszenen und der Gastauftritt von Rolling-Stones-Legende Keith Richards garantieren wieder wunderbaren Spaß für die ganze Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Depp (Jack Sparrow) Orlando Bloom (Will Turner) Keira Knightley (Elizabeth Swann) Stellan Skarsgård (Bootstrap Bill) Geoffrey Rush (Captain Barbossa) Bill Nighy (Davy Jones) Jonathan Pryce (Weatherby Swann) Originaltitel: Pirates of the Caribbean: At World's End Regie: Gore Verbinski Drehbuch: Ted Elliott, Terry Rossio Kamera: Dariusz Wolski Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12