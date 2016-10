History 02:05 bis 02:55 Dokumentation Im Reich der Tiefe Die Schätze des Mittelmeers (3/5) F, MEX 2010 Stereo 16:9 Merken Viele mediterrane Küstengewässer und Hafenstädte sind verschmutzt. Seit einiger Zeit hat jedoch ein Wandel eingesetzt: Die Wasserverschmutzung wurde reduziert und neu geschaffene Naturschutzgebiete locken die Tiere wieder zurück. Frédéric taucht mit einer Sondererlaubnis in diese künstlichen Riffe und Schutzgebiete, die sonst für Taucher gesperrt sind. Er erkundet wissenschaftlich interessante Höhlen und Biotope, entdeckt die Artenvielfalt in den Wracks gesunkener Schiffe und begegnet Zackenbarschen, einer Rasse, die schon kurz vor der Ausrottung stand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Danse avec les poissons Altersempfehlung: ab 12