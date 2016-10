History 10:05 bis 10:55 Dokumentation Im Reich der Tiefe Die Riesen von Rurutu (2/5) F, MEX 2010 Stereo 16:9 Merken Cecile möchte wissen, ob sich Buckelwale einem lautlosen Apnoetaucher gegenüber zugänglich verhalten. Um sich den Meeresgiganten zu nähern, muss Frédéric bis zu 50 Meter tief tauchen. Seit einigen Jahren wird es immer schwieriger die Tiere in den Gewässern Französisch-Polynesiens anzutreffen. Die Wissenschaftler vermuten, dass der Klimawandel ein Grund für die veränderten Wanderrouten ist. Frédéric begegnet Walmüttern mit ihren Kälbern, erlebt den Buckelwal erstmals ungestört in seiner natürlichen Umgebung und sammelt wissenschaftlich auswertbare Bilder von großem Wert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Danse avec les poissons Altersempfehlung: ab 12