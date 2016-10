History 08:00 bis 08:30 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Schweren Herzens USA 2015 Stereo 16:9 Merken Danny kauft einen Ford F100 aus dem Jahr 1974, den er restaurieren und mit Gewinn verkaufen will. Doch als er sich in den Truck verliebt und beschließt, ihn zu behalten, muss Kevin einschreiten. Unterdessen treffen Ryan und Mike Spence, der zwei coole 56er Chevys in seiner Einfahrt stehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12

