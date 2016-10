History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Hangar 1 - Rätsel aus dem All Das Sternenvolk USA 2014 Stereo 16:9 Merken Im Januar 2009 erblickt eine Familie im größten Indianerreservat der USA ein UFO am Himmel. Als es direkt vor ihrem Haus landet, geht der Großvater hinaus, um sich mit den auÃ?erirdischen Wesen zu unterhalten - mal wieder. Doch was verbindet die "Star People" mit den amerikanischen Ureinwohnern? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Altersempfehlung: ab 12