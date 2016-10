History 13:50 bis 14:45 Dokumentation Hangar 1 - Rätsel aus dem All Geheime Protokolle USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die weltweit tätige Non-Profit Organisation Mutual UFO Network (MUFON) gewährt erstmals Zugang zu ihrem Archiv "Hangar 1". Seit mehreren Jahrzehnten widmet sie sich der Erforschung von Theorien rund um UFOs und Außerirdische und hat mehr als 70.000 Akten über unerklärliche Phänomene zusammengetragen. Diese Episode geht dem Gerücht von SOM1-01, einem Handbuch der US-Regierung für Spezialeinheiten zur Bergung von UFOs, nach. Gibt es wirklich Beweise dafür, dass die Regierung Kenntnisse über außerirdisches Leben hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Altersempfehlung: ab 12