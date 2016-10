History 11:45 bis 12:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Chumedian USA 2014 Stereo 16:9 Merken Rick und Corey begutachten eine riesige "Ein Duke kommt selten allein"-Spielzeugsammlung. Dann wird eine Taschenuhr ins Pfandhaus gebracht, in die eine Unterschrift von Henry Ford II eingraviert ist. Außerdem versucht sich Chumlee als Stand-Up-Comedian. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rick Harrison (Himself) Originaltitel: Pawn Stars Regie: Shannon Biggs Musik: Justin Crosby Altersempfehlung: ab 12