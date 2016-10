History 01:20 bis 02:05 Dokusoap Überleben im Sumpf Frisch serviert USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Sumpfbewohner haben die seltene Gelegenheit, ihre Fangquote frühzeitig zu erfüllen. Ein Team spickt seine Leinen mit einem Alligatorenköder, der sich "Surf and Turf" nennt. Ein zweites Team muss die letzten Alligatoren der Saison von einem Geländewagen aus jagen. Eine weitere Crew wird von einem unbekannten Eindringling behindert, der in ihrem Gebiet Köderleinen aushängt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp People Altersempfehlung: ab 12