History 23:00 bis 00:00 Abenteuerserie Aufstand der Barbaren Arminius USA 2016 Stereo 16:9 Die Republik wird zum Kaiserreich und setzt die Politik der Romanisierung fort, die darauf abzielt, die Barbaren zu zivilisieren. Doch sogar der erste Kaiser Augustus erkennt nicht, dass sich Feinde in seinen eigenen Reihen erheben. Arminius, der aus einem germanischen Barbarenstamm kommt, dient in der römischen Armee, wo er zum Offizier aufsteigt. Doch als er in seinem Heimatland eine aufkeimende Rebellion niederschlagen soll, muss er sich entscheiden, wem seine Loyalität gilt. Die Schlacht im Teutoburger Wald bringt das Römische Reich an seine Grenzen. Bildergalerie Schauspieler: Dimitar Banenkin (Knimund) Richard Brake (Geiseric) Lorcan Cranitch (Avitus) Gavin Drea (Alaric) Emil Hostina (Attila) Louis Hynes (Young Alaric) Miriam Lucia (Galla) Originaltitel: Barbarians Rising Regie: Declan O'Dwyer Altersempfehlung: ab 16