History 21:10 bis 22:10 Dokumentation Die Bibel - Rätsel der Geschichte Die Suche nach Sodom GB 2014 Stereo 16:9 Laut der Bibel zerstörte Gott die Städte der Sünde Sodom und Gomorrha in einem Hagel aus Schwefel und Feuer, tötete jedes dort lebende Wesen und tilgte eine ganze Zivilisation von der Erde. Viele Forscher bezweifeln die Existenz der beiden Städte. 1996 begann Dr. Steven Collins, Sodom und Gomorrha zu suchen. In der Wüste des Jordanlandes grub der Archäologe die Ruinen von Tall el-Hammam aus, einer Stadt, die vor 4.000 Jahren einer Katastrophe zum Opfer gefallen sein muss. Er ist überzeugt, dort das einstige Sodom entdeckt zu haben. Originaltitel: Secrets of the Bible Altersempfehlung: ab 12