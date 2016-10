History 20:15 bis 21:10 Dokumentation Die Bibel - Rätsel der Geschichte Die Teilung des Roten Meeres GB 2014 Stereo 16:9 Merken Der Ex-Polizist Bob Cornuke und der Software-Spezialist Carl Drews haben auf unterschiedliche Weise versucht, das Rätsel um die Teilung des Roten Meeres zu lösen, und sind zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. Bob Cornuke und sein Team gehen nach Untersuchungen in Ägypten und Saudi Arabien davon aus, dass die Teilung des Roten Meeres an der Straße von Tiran stattfand. Carl Dews zog seine Schlüsse aus Bibeltexten, antiken Karten sowie wissenschaftlichen Daten und identifizierte als Ort für das Wunder einen See im Nildelta. Er simulierte am Computer, wie der Wind das Wasser geteilt haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Bible Altersempfehlung: ab 12