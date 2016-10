History 10:50 bis 11:45 Dokumentation Terra X Supertalent Mensch: Die Körperbeherrscher (1/2) Supertalent Mensch (1/2): Die Körperbeherrscher D 2014 Stereo 16:9 Merken Vier Menschen beherrschen ihren Körper in außerordentlicher Weise und gehen damit an die Grenzen des körperlich Leistbaren. "Terra X" zeigt diese Supertalente und fragt nach ihren Hintergründen. Niemand kann länger unter Wasser die Luft anhalten als Herbert Nitsch. Wim Hof nennt sich selber Eismann, da ihm Kälte nichts ausmacht und Ines Papert ist viermalige Weltmeisterin im Eisklettern. Daniel Kish ist blind, lässt sich davon jedoch nicht einschränken. Doch auch diese Supertalente sind ganz normale Menschen, die erstaunliches Potenzial zeigen, das in uns allen steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12