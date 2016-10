History 21:10 bis 22:40 Dokumentation Nostradamus - Das Geheimnis seiner Prophezeiungen USA 2015 Stereo 16:9 Merken Von den tragischen Ereignissen des 11. September 2011 über die kürzlich aufgetretenen Tsunamis im Pazifik bis zum Ebola-Ausbruch im Jahr 2014 konnte der Prophet Nostradamus anscheinend Ereignisse vorhersagen, die weit in der Zukunft lagen. Er hatte ein Geheimnis und nun weiß man, was es war. Die Dokumentation zeigt Nostradamus in einem ganz neuen Licht. Durch eine neue, innovative Analyse konnte sein geheimnisvoller Code geknackt werden. Dabei kommt heraus, dass Nostradamus möglicherweise eine spezielle Gabe gehabt haben mag, die vielleicht in uns allen steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Frandup (King Henry) Max Hawksford (Young Nostradamus) Andrew Keech (Male Plague Victim) James Lurie (Narrator) Kendra McMillan (Nostradamus' Wife) Analiese Miller (Female Plague Victim) Kurt Schweickhardt (Man at Desk) Originaltitel: Nostradamus: 21st Century Prophecies Revealed Regie: Raul Cadena, Ben Krueger Drehbuch: Maria Awes, Michelle Lappin, Will Yates Musik: Chris Beaty