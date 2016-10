History 16:50 bis 17:55 Dokumentation Die Atombombe im Vorgarten - Geschichten aus dem Kalten Krieg D 2013 Stereo 16:9 Merken Der Film zeigt den erschreckenden Umgang mit radioaktiven Substanzen während des kalten Krieges. Die Dreharbeiten eines John-Wayne-Kostümfilms in einer verstrahlten Schlucht oder der versehentliche Abwurf einer Atombombe durch die U.S. Airforce auf das Haus des Schaffners Walter Gregg sind nur zwei bizarre Beispiele. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Atombombe im Vorgarten - Geschichten aus dem Kalten Krieg Regie: Rudolph Herzog Altersempfehlung: ab 12