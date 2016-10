Universal Channel 22:35 bis 00:15 Komödie Auf Kriegsfuß mit Major Payne USA 1995 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Major Benson Winifred Payne ist trotz seines drolligen Namens ein gräßlicher Zeitgenosse, der sich seit drei Kriegen in Folge nur noch im Schreiton verständigen kann und für kleine menschliche Schwächen soviel Verständnis zeigt wie ein Pittbull für Kaninchensorgen. Nun muß ausgerechnet er eine Gruppe von schwierigen Jugendlichen an einer Militärakademie auf Vordermann bringen. Der "Unterricht" gerät zu einer turbulenten Kraftprobe. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Damon Wayans (Maj. Benson Payne) Michael Ironside (Lt. Col. Stone) Scott Bigalow (Huge Biker) Joda Blare-Hershman (Kadett Bryan) Orlando Brown (Kadett Kevin 'Tiger' Dunne) Peyton Chesson-Fohl (Kadett Sgt. Johnson) Stephen Coleman (Kadett Leland) Originaltitel: Major Payne Regie: Nick Castle Drehbuch: Dean Lorey, Damon Wayans, Gary Rosen Kamera: Richard Bowen Musik: Craig Safan Altersempfehlung: ab 12