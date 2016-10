13th Street 03:30 bis 05:00 Thriller Horsemen USA 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der überforderte Detective Aidan Breslin kommt nach dem Krebstod seiner Frau nur schwer mit seinem Leben zurecht. Durch seinen intensiven Job kommt die Erziehung seiner Söhne zu kurz und als sich eine grausame Mordserie anbahnt, ist er mehr gefordert denn je, denn die ausgerissenen Zähne, die extra für die Polizei platziert wurden, deuten darauf hin, dass das Opfer noch leben könnte. Breslin findet heraus, dass sich der Mörder an den vier apokalyptischen Reitern aus der Johannes Offenbarung zu orientieren scheint und weitere Mordfälle zu befürchten sind. Als er immer tiefer in die Ermittlungen eintaucht, sieht er bald seine eigene Familie in höchster Gefahr?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dennis Quaid (Aidan Breslin) Ziyi Zhang (Kristin) Lou Taylor Pucci (Alex Breslin) Peter Stormare (David Spitz) Clifton Collins Jr. (Stingray) Patrick Fugit (Corey) Barry Shabaka Henley (Tuck) Originaltitel: Horsemen Regie: Jonas Åkerlund Drehbuch: David Callaham Kamera: Eric Broms Musik: Jan A.P. Kaczmarek Altersempfehlung: ab 18

