13th Street 02:00 bis 02:45 Krimiserie Law & Order Auf hoher See USA 2003 Stereo 16:9 Merken Die Leiche einer jungen Frau wird aus dem Hudson River geborgen. Sie war mit ihrem Freund, einem Sport-Agenten, und einem ehemaligen Football-Champion mit einer Segelyacht unterwegs zu einer Party. Zuletzt wurden die drei gesehen, als sie nach der Party in den Sonnenaufgang segelten. Als das Schiff gefunden wird, entdecken die Agenten an Board Blutspuren sowohl von der Frau als auch von den beiden Männern. Doch die Leichen der Männer sind unauffindbar . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) John Doman (Howard Ridgeway) Craig Walker (Sean Ridgeway) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Lizbeth Mackay (Miriam Ridgeway) Originaltitel: Law & Order Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Wendy Battles Kamera: John Beymer Musik: Mike Post

