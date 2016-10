13th Street 21:00 bis 21:45 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Auf der Flucht USA 2014 Stereo 16:9 Merken Als einige Navy-Gefangene von der "Birmingham" in ein Militärgefängnis in Charlotte überführt werden sollen, hat der gepanzerte Bus einen Unfall und vier Männern gelingt die Flucht. Einer von ihnen ist ein Schwarzmarkthändler, der ein enormes Risiko für die nationale Sicherheit darstellt. Pride (Scott Bakula) und seinem Team wird schnell klar, dass dieser Unfall von langer Hand geplant war. Die Situation ist so brisant, dass Pride seinen Kollegen Gibbs (Mark Harmon) um Hilfe bittet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) Rocky Carroll (Leon Vance) Felisha Terrell (Navy Lieutenant Adele "Addie" Watkins) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Laurie Arent Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk