13th Street 20:13 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Das Pestschiff USA 2014 Stereo 16:9 Beim Landgang der Besatzung eines Marineschiffs im Hafen von New Orleans stirbt ein Navy-Offizier unter merkwürdigen Umständen. Special Agent Pride (Scott Bakula) und sein Team finden heraus, dass er an der Beulenpest erkrankt war. Fieberhaft suchen die NCIS-Agenten mit Hilfe der Kollegen Tony DiNozzo (Michael Wetherly) und Abby Sciuto (Pauley Perrette) aus Washington nach der Quelle des Erregers auf dem Schiff und versuchen, die anderen Seeleute zu finden, bevor sich die Krankheit weiter verbreitet. Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: Gordon C. Lonsdale Musik: Brian Kirk