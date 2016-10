13th Street 16:15 bis 17:00 Krimiserie Law & Order Das Medium USA 2003 Stereo 16:9 Merken Eine Frau wird erschlagen bei einem Müllcontainer gefunden. Schuhabdrücke am Tatort machen den Nachbarn verdächtig, der anscheinend hoffnungslos in das Opfer verliebt war, mit seinen Gefühlen aber nie herausgerückt ist. Am Abend ihres Mordes war sie mit einer Freundin zu Gast in einem Single-Club und ihr Nachbar war ihr gefolgt. Er meint, Visionen zu haben, die ihm eingegeben hätten, dass er sie beschützen müsse. Dann stellt sich heraus, dass auch die Freundin tiefe Gefühle für das Opfer hegte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Robert Stanton (Tim Grayson) Robin Weigert (Leanne Fiest) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Blair Brown (Virginia Masters) Originaltitel: Law & Order Regie: James Quinn Drehbuch: Dick Wolf, Jill Goldsmith Kamera: David S. Tuttman Musik: Mike Post

