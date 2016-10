13th Street 13:45 bis 14:35 Krimiserie Law & Order Das falsche Kreuz USA 2003 Stereo 16:9 Merken Die Polizeibeamtin Alice Cushman (Claire Lautier) wird aus einem vorbeifahrenden Auto angeschossen und schwer verletzt. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) ermitteln und stoßen auf den jungen Schwarzen Stevie Thomas (Chad C. Tucker). Dieser gesteht, den Schuss abgefeuert zu haben, um sich zu rächen. Denn vor Jahren war sein Bruder an einem Kopfschuss gestorben. Die Polizei hat den Fall damals als Selbstmord zu den Akten gelegt, doch Stevie ist überzeugt, dass sein Bruder ermordet wurde? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Claire Lautier (Alice Cushman) Andrea Navedo (Ana Cordova) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Originaltitel: Law & Order Regie: Matthew Penn Drehbuch: Dick Wolf, Aaron Zelman Kamera: David Tuttman Musik: Mike Post