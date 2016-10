13th Street 09:50 bis 10:35 Krimiserie Criminal Minds Die Ehre der Familie USA 2014 Stereo 16:9 Merken Im ländlichen West Virginia werden Clark Howard und Mathias Lee ermordet aufgefunden. Offenbar wurden sie mit einer Art Stacheldraht getötet. Die BAU ermittelt, dass zwischen den Familien der beiden Männer seit Urzeiten eine Fehde herrscht. Damals wie heute geht es um Drogenhandel - so scheint es zumindest. Doch je tiefer das Team in den verworrenen Streit vordringt, desto mehr tritt der wahre Grund für die Streitigkeiten zutage. Außerdem muss ein weiterer Mord verhindert werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matthew Gray Gubler Drehbuch: Breen Frazier, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12