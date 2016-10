13th Street 07:30 bis 08:20 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Doppelter Einsatz USA 2006 Stereo 16:9 Merken Der Student Yuri Chernov (Dean Cechvala) wird vor einem Casino tot aufgefunden. Der junge Mann hatte viel Erfolg beim Glückspiel, was ihm scheinbar zum Verhängnis wurde. Don (Rob Morrow) stellt fest, dass bereits mehrere Morde auf erfolgreiche Glücksspieler verübt wurden. Bei der Spurensicherung in Yuris wagen stoßen die Ermittler zudem auf mehrere Notizbücher, die mit hochkomplizierten Gleichungen vollgeschrieben sind. Können Dr. Larry Fleinhardt (Peter MacNicol) und Charlie (David Krumholtz) helfen, die Gleichungen zu entschlüsseln und so dem Täter auf die Spur kommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Diane Farr (Megan Reeves) Originaltitel: Numb3rs Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Don McGill Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser

