13th Street 21:50 bis 22:40 Krimiserie Criminal Minds Melodie des Schreckens USA 2011 Stereo 16:9 Eine Klaviersaite ist sein Markenzeichen: In Texas trieb einst ein Serienvergewaltiger sein Unwesen und verschaffte sich den Namen "Piano Man". Allem Anschein nach ist er zurück gekehrt und verfolgt einen perfiden Plan: Er vergeht sich erneut an seinen früheren Opfern Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Michael Lange Drehbuch: Breen Frazier Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon