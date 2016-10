13th Street 21:00 bis 21:50 Actionserie Scorpion Krieg der Drohnen USA 2016 Stereo 16:9 Merken Drogenhändler transportieren ihren Stoff mit Drohnen von Mexiko in die USA. In der Wüste von Arizona haben sie einen Korridor gefunden, der nicht überwacht wird. Das Team Scorpion arbeitet mit Hochdruck an einem System, das es ermöglicht, die Drogen-Drohnen rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Unterdessen wird bekannt, dass Toby (Eddie Kaye Thomas) mit Happy (Jadyn Wong) zusammen ist. Walter (Elyes Gabel) hält das für problematisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Robert Patrick (Cabe Gallo) Originaltitel: Scorpion Regie: Sam Hill Drehbuch: Scott Sullivan Kamera: Ken Glassing Musik: Tony Morales, Brian Tyler