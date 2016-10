13th Street 13:45 bis 14:35 Krimiserie Law & Order Im Namen Gottes USA 2002 Stereo 16:9 Merken Ein Drogendealer wird getötet. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) verdächtigen Bill Parker (Bruce MacVittie). Dessen Sohn war ein Jahr zuvor an einem Drogencocktail gestorben. Parker war jedoch zur Tatzeit in der Kirchengemeinde von Pater Hogan (Denis O'Hare). Als die Beamten in Parkers Wohnung die Tatwaffe finden, platzt dessen Alibi. Doch die Sachlage ändert sich urplötzlich, als Pater Hogan den Mord gesteht. Er behauptet, im Auftrag Gottes gehandelt zu haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Denis O'Hare (Pater Hogan) Bruce MacVittie (Bill Parker) Dick Latessa (Bischof Durning) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Marc Guggenheim, Noah Baylin Kamera: John Beymer Musik: Mike Post