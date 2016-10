13th Street 07:30 bis 08:15 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Brandstiftung USA 2005 Stereo 16:9 Merken Ein Brandstifter legt ein Feuer bei einem Autohändler, bei dem ein Verkäufer ums Leben kommt. Charlie bietet sich an, ein Profil des Brandstifters zu erstellen, aber schnell muss er feststellen, dass hinter diesem Brand zwei Leute stecken müssen. Am Tatort ist das Symbol einer radikalen Umweltschutzgruppe, der "ELM", aufgesprüht. Allerdings bestreitet die "ELM" die Tat vehement ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Diane Farr (Megan Reeves) Dylan Bruno (Colby Granger) Originaltitel: Numb3rs Regie: Norberto Barba Drehbuch: Sean Crouch Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 400 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 160 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 160 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 160 Min.