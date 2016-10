13th Street 03:35 bis 04:20 Actionserie Scorpion Die Sonnenkanone USA 2016 Stereo 16:9 Merken In Afrika hält ein Diktator angeblich eine gefährliche Massenvernichtungswaffe in seinen Händen und plant, diese auch einzusetzen. Die Waffe stammt aus dem 2. Weltkrieg und ist bekannt für ihre Durchschlagskraft. Sylvesters (Ari Stidham) Vater Kenneth (Jeff Fahey), ein ehemaliger General, bittet das Team, die Waffe für ihn zu aufzuspüren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Robert Patrick (Cabe Gallo) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Originaltitel: Scorpion Regie: Dwight H. Little Drehbuch: Adam Higgs Kamera: David J. Miller Musik: Tony Morales, Brian Tyler

