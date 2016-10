13th Street 02:00 bis 02:45 Krimiserie Law & Order Mutter Courage USA 2003 Stereo 16:9 Merken Ein junges Mädchen wird von einem Auto angefahren und stirbt noch an der Unfallstelle. Vom Fahrer fehlt jede Spur. Briscoe (Jerry Orbach) und Martin (Jesse L. Martin) gehen davon aus, dass die Tote absichtlich umgefahren wurde, um ihren Vater mundtot zu machen. Dieser hatte in dem Unternehmen, in dem er arbeitet, einen millionenschweren Skandal aufgedeckt. Als die Ermittler jedoch den Unfallwagen finden, nimmt der Fall eine überraschende Wende? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Don Billett (Richter Ed Richter) Joe Capozzi (Adams) Jim Moody (Chuck) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Jace Alexander Drehbuch: Dick Wolf, Janis Diamond Kamera: John Beymer Musik: Mike Post