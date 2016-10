13th Street 21:00 bis 21:50 Actionserie Scorpion Die Rakete USA 2016 Stereo 16:9 Merken Walters (Elyes Gabel) letztes Date Linda (Brooke Nevin) steht plötzlich mit einer Bombe am Körper in den Räumen des Teams. Ein Unbekannter droht damit, sie in die Luft zu sprengen, sollte das Team nicht einen Raktenstart der NASA erfolgreich sabotieren. Leider besteht Scorpions aktuelle Mission darin, genau diesen Start zu unterstützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Robert Patrick (Cabe Gallo) Originaltitel: Scorpion Regie: Steven A. Adelson Drehbuch: Kim Rome Kamera: Ken Glassing Musik: Tony Morales, Brian Tyler