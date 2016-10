13th Street 09:50 bis 10:35 Krimiserie Criminal Minds Blackbird USA 2014 Stereo 16:9 Merken JJ (A.J. Cook) und Cruz (Esai Morales) sind gekidnappt worden. Es sieht so aus, als hinge die Entführung mit Jennifers früherer Tätigkeit beim Außenministerium zusammen. Doch das Ministerium verweigert den BAU-Mitarbeitern weitere Informationen. Rossi (Joe Mategna) und seine Kollegen wenden sich daraufhin an die ehemalige BAU-Agentin Emily Prentiss (Paget Brewster). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Larry Teng Drehbuch: Jeff Davis, Rick Dunkle Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon