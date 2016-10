13th Street 19:25 bis 20:13 Krimiserie Navy CIS Die teuflischen Drei USA 2013 Stereo 16:9 Merken Nach dem Mord an einem Marine finden Gibbs (Mark Harmon) und sein Team heraus, dass das Mordopfer in Verbindung zu Eddie Macklin (Bryce Johnson) stand. Das ist der aktuelle Lebensgefährten von Diane Sterling (Melinda McGraw), mit der sowohl Gibbs als auch Agent Fornell (Joe Spano) verheiratet waren. Schnell wird Gibbs klar, dass mit Eddie etwas nicht stimmt. Unterdessen versucht sich die frühere NSA-Agentin Ellie Bishop (Emily Wickersham) als neue Mitarbeiterin ins NCIS-Team zu integrieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Arvin Brown Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk