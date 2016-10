13th Street 17:00 bis 17:50 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Vor aller Augen USA 2005 Stereo 16:9 Merken Das FBI hat einen Drogenhändlerring aufgespürt. Doch bei der Razzia läuft einiges schief. Das Haus, in dem das Drogenlabor versteckt war, fliegt in die Luft und einer der Polizisten kommt dabei ums Leben. Bei der anschließenden Durchsuchung der Ruine, findet Charlie einen zerstörten Laptop. Dank seiner Fingerfertigkeit schafft er es einige der zerstörten Dateien wiederherzustellen. Was er dabei entdeckt, schockiert das ganze Team. Das Geschäft mit den Drogen war für die Kriminellen nur ein kleiner Nebenverdienst. Das große Geld verdienen sie mit viel kriminelleren Machenschaften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Diane Farr (Megan Reeves) Dylan Bruno (Colby Granger) Originaltitel: Numb3rs Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Julie Hébert Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser