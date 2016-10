13th Street 15:25 bis 16:15 Krimiserie Law & Order Süßer Abschied USA 2002 Stereo 16:9 Merken Als ein Unternehmer in seinem eigenen Haus ermordet wird, deutet alles auf einen engagierten Profikiller hin. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) vermuten hinter der Ehefrau des Opfers, Sherri Rosatti (Gretchen Egolf) und deren Liebhaber die Auftraggeber. Schnell kommt heraus, dass Rosatti einen hohen Betrag an den Auftragsmörder Astangura (Rocco Sisto) überwiesen hat. Doch McCoy (Sam Waterston) hat bei der Anklageerhebung ein Problem: Astangura saß zur Tatzeit im Gefängnis? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Rocco Sisto (James "Jamie" Astangura) Stuart Burney (Austin Foster) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Originaltitel: Law & Order Regie: Richard Dobbs Drehbuch: Eric Overmyer Kamera: John Beymer Musik: Mike Post