13th Street 11:25 bis 12:10 Krimiserie Criminal Minds Am Ende des Weges USA 2014 Stereo 16:9 Rossi (Joe Mategna) reist nach Los Angeles. Er ist auf der Suche nach dem spurlos verschwundenen Offizier Harrison Scott (Meshach Taylor), den er noch aus seiner Zeit beim Militär kennt. Der Rest des BAU-Teams ist in Cleveland im Einsatz. Dort läuft ein Mann Amok. Innerhalb von zwei Stunden sind vier Menschen erschossen worden. Bei allen Opfern handelt es sich um Gang-Mitglieder. Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Joe Mantegna Drehbuch: Jeff Davis, Bruce Zimmerman Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini