13th Street 07:30 bis 08:15 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Konvergenz USA 2005 Stereo 16:9 Merken Bei einer Reihe brutaler Einbrüche kommen mehrere Menschen ums Leben. Die Polizei ist ratlos und weiß nur so viel, dass die Täter sehr gut informiert sein müssen, da sie dort zuschlagen, wo es viele Wertsachen zu stehlen gibt. Mithilfe eines Algorithmus findet Charlie eine Gemeinsamkeit der Taten heraus: die Handys der Opfer. Als die Räuber schließlich auch Autofahrer überfallen, wird klar, dass die Täter die GPS-Chips in den Handys benutzen, um ihre Opfer zu orten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Rebecca Boyd (Claire Bloom) David A. Kimball (Maynard) Originaltitel: Numb3rs Regie: Dennis Smith Drehbuch: Cheryl Heuton, Nicolas Falacci Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12

