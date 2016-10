13th Street 05:10 bis 06:45 Thriller Callboy - Mörderische Liebe USA 2004 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Student Trenton (Brian White) will sich als Hip-Hop-Promoter einen Namen machen. Doch das erste Konzert, das er organisiert, wird ein absoluter Reinfall. Nun hat der junge Mann jede Menge Schulden bei der Unterweltgröße Benny Grier (Isaiah Washington). Um das Geld abzuarbeiten, verdingt sich Trenton als Callboy bei einem Escort-Service. Während er sich auf eine Affäre mit seiner schönen und mächtigen Chefin Kyra Bynam (Patrice Fisher) einlässt, verliebt er sich in seine reizende Kollegin Lena (Reagan Gomez-Preston). Das hat für Trenton lebensgefährliche Konsequenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brian White (Trenton "Trent" Meyer) Reagan Gomez-Preston (Lena) Isaiah Washington (Benny Grier) Patrice Fisher (Kyria Bynam) Chris Richardson (Quincy) Bone Crusher (Cognac) Steven Pryor (Coleman) Originaltitel: Trois 3: The Escort Regie: Skav One Drehbuch: Gregory Ramon Anderson Kamera: Matthew MacCarthy Musik: Steven Gutheinz Altersempfehlung: ab 16