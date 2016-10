13th Street 10:50 bis 12:25 Actionfilm The Cold Light of Day USA, E 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Will Shaw (Henry Cavill) macht mit seiner Familie einen Segeltörn vor der spanischen Küste. Nachdem seine Eltern, sein Bruder und dessen zukünftige Frau entführt wurden, erfährt er, dass sein Vater Martin (Bruce Willis) als Agent für die CIA arbeitet. Martins Kollegin Jean Carrack (Sigourney Weaver) bietet ihre Hilfe an, doch Will misstraut ihr und versucht auf eigene Faust, seine Familie zu befreien. Bald melden sich die Entführer und verlangen die Herausgabe eines bestimmten Aktenkoffers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henry Cavill (Will Shaw) Verónica Echegui (Lucia) Bruce Willis (Martin Shaw) Sigourney Weaver (Jean Carrack) Roschdy Zem (Zahir) Joseph Mawle (Gorman) Caroline Goodall (Laurie) Originaltitel: The Cold Light of Day Regie: Mabrouk El Mechri Drehbuch: Scott Wiper, John Petro Musik: Lucas Vidal Altersempfehlung: ab 16